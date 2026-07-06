La emocionante actuación de Dani en La Voz Kids deja sin palabras a coaches y asesores

Dani fue el encargado de poner el broche a los Asaltos del equipo de Luis Fonsi con una actuación cargada de sensibilidad. Su versión de Never enough emocionó al plató y provocó la reacción de coaches y asesores.

Melody y Leire Martínez no pudieron contener las lágrimas tras la interpretación del joven talent. Luis Fonsi también mostró su sorpresa por el impacto de la actuación, que confirmó el pase de Dani a la semifinal de La Voz Kids.

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