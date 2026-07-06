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Dani en La Voz Kids

Dani pone el broche al equipo Fonsi con una actuación que conmueve a todo el plató

LA VOZ KIDS

La emocionante actuación de Dani en La Voz Kids deja sin palabras a coaches y asesores

El talent cerró los Asaltos del equipo de Luis Fonsi con una interpretación de Never enough que desató una oleada de emoción entre los coaches y asesores del programa.

Celia Gil
Celia Gil
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Dani fue el encargado de poner el broche a los Asaltos del equipo de Luis Fonsi con una actuación cargada de sensibilidad. Su versión de Never enough emocionó al plató y provocó la reacción de coaches y asesores.

Melody y Leire Martínez no pudieron contener las lágrimas tras la interpretación del joven talent. Luis Fonsi también mostró su sorpresa por el impacto de la actuación, que confirmó el pase de Dani a la semifinal de La Voz Kids.

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