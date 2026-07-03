Un hombre huye desnudo por las calles de Dénia tras ser sorprendido por la pareja de su amante

La Policía Local intervino después de que varios vecinos alertaran de la presencia de un hombre corriendo completamente desnudo por la calle. Según relatan los testigos, la huida se produjo tras la llegada inesperada de la pareja de su supuesto amante.

Durante la escapada, el hombre rompió un cristal para acceder al balcón, sufrió algunas magulladuras y saltó desde una altura de unos tres metros y medio antes de continuar corriendo durante más de 20 minutos. El llamativo episodio ha generado una gran expectación entre los vecinos de la localidad. Según recoge Y ahora Sonsoles.

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