Los alimentos que refrescan el cuerpo en verano: de la sandía al calabacín para combatir el calor

La alimentación también influye en la temperatura corporal. Nutrimán señala en Y ahora Sonsoles, que el alcohol, las comidas con grasas o salsas y las bebidas con cafeína favorecen el aumento de la sensación de calor.

En cambio, recomienda incorporar menta, rábano, calabacín y alimentos ricos en agua como gazpacho, apio, melón o sandía. Además, destaca que los gazpachos de remolacha y de cereza ayudan especialmente a aportar frescor.

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