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LA VOZ KIDS
La actuación flamenca de Eduardo conquista La Voz Kids y deja sin palabras a Antonio Orozco
El talent abrió los Asaltos del equipo de Antonio Orozco con una interpretación de Tangos caleteros que emocionó al coach y confirmó su personalidad sobre el escenario.
Eduardo fue el primero en actuar en los Asaltos del equipo de Antonio Orozco y apostó por Tangos caleteros, de El Niño del Mentidero. Su interpretación destacó por el arte y la personalidad con la que defendió el tema.
La actuación dejó una profunda impresión en Antonio Orozco, que se quedó sin palabras tras escuchar al joven talent. Eduardo volvió a demostrar su evolución en La Voz Kids con una propuesta muy fiel a su estilo.
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