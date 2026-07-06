La actuación flamenca de Eduardo conquista La Voz Kids y deja sin palabras a Antonio Orozco

Eduardo fue el primero en actuar en los Asaltos del equipo de Antonio Orozco y apostó por Tangos caleteros, de El Niño del Mentidero. Su interpretación destacó por el arte y la personalidad con la que defendió el tema.

La actuación dejó una profunda impresión en Antonio Orozco, que se quedó sin palabras tras escuchar al joven talent. Eduardo volvió a demostrar su evolución en La Voz Kids con una propuesta muy fiel a su estilo.

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