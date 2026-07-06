El pacto que une a Serhat y Zeynep para cubrir un gran secreto a su familia

Serhat descubre que su esposa ocultó durante años la existencia de una hija fruto de una infidelidad. Tras el accidente que deja a Berrak en coma, Zeynep aparece con la niña llamada Kader huyendo de quienes la maltrataban.

Sin alternativas, ambos sellan un acuerdo para mantener el secreto. Zeynep se instala como niñera en la mansión y deberá hacer pasar a Kader por su hermana pequeña, mientras afrontan la oposición de parte de la familia. Descubre la historia muy pronto en El Secreto.

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