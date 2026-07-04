Venganza y amenazas en Una nueva vida: Ferit promete destruir a una familia tras una dolorosa traición

Ferit atraviesa uno de sus momentos más oscuros y toma una decisión impulsada por el resentimiento. Convencido de que ha sido víctima de una grave traición, el protagonista jura que los responsables pagarán por lo sucedido.

En los próximos episodios de Una nueva vida, Ferit dirige su ira contra la familia de Abidin y deja clara su determinación con una contundente amenaza: “Juro que lo pagarán”. Sus palabras anticipan un nuevo conflicto que promete alterar el equilibrio entre varias familias.

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