Emoción en La ruleta de la suerte: Laura Moure presume de embarazo en un día muy especial

La ruleta de la suerte ha vivido una entrega muy especial con motivo del Día de la Madre, en la que varias parejas de madres e hijas han competido dejando momentos destacados y grandes premios.

En la despedida, Laura Moure ha mostrado su barriguita, confirmando que se encuentra en la recta final de su embarazo y asegurando que queda muy poco para dar a luz, en un instante emotivo junto a Jorge Fernández.