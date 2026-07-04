Cambio inesperado en la relación más tensa de Sueños de Libertad: Pablo empieza a ver a Salva de otra manera

La relación entre Pablo y Salva comienza a experimentar un cambio significativo después de una etapa marcada por los reproches y la distancia. Unos nuevos acontecimientos hacen que Pablo empiece a modificar la imagen que tenía de él.

En el capítulo 596 de Sueños de libertad, el personaje empieza a ver con mejores ojos a Salva, abriendo la puerta a un posible entendimiento entre ambos. Este acercamiento introduce un nuevo escenario en una de las relaciones más complejas de la serie.

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