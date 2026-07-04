Una grave acusación sacude Sueños de Libertad: señalan a Gabriel por la muerte de Brossard

Félix Cifuentes irrumpe en la trama con una contundente acusación al señalar a Gabriel como responsable de haber provocado la muerte de Antoine Brossard. Sus palabras reabren las dudas en torno al fallecimiento del empresario y aumentan la tensión entre los implicados.

En el capítulo 594 de Sueños de libertad, esta acusación amenaza con tener importantes consecuencias para Gabriel, que se ve de nuevo en el centro de la polémica. El señalamiento añade un nuevo foco de conflicto a una historia marcada por los secretos y las sospechas.

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