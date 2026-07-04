Cientos de personas atrapadas por un incendio en Girona: un campista relata las horas de incertidumbre

José es uno de los afectados por el incendio que ha obligado a confinar un camping en Girona. Desde el interior de las instalaciones, explicó que la situación se está viviendo con calma y que, por el momento, no se han registrado incidentes entre las personas que permanecen allí.

Durante su intervención en Y ahora Sonsoles, el campista señaló: “No podemos salir, pero todo va bien”. Su testimonio reflejó la incertidumbre de los confinados mientras los equipos de emergencia trabajan para controlar el avance de las llamas.

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