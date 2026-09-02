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Mejores momentos | 2 de septiembre

¡Tres de tres! Eugenia se lleva 600 euros tras resolver todos los paneles de la Triple Prueba de Velocidad

En el último panel hemos tenido un pequeño susto y Eugenia ha estado a punto de perder los 600 euros, pero finalmente, ha conseguido resolver los tres paneles de esta Triple Prueba de Velocidad.

La ruleta de la suerte

¡Tres de tres! Eugenia se lleva 600 euros tras resolver todos los paneles de la Triple Prueba de Velocidad

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Marta Jorge
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‘A veces, en el metro’, esa ha sido la pista que tanta suerte le ha traído a Eugenia en la Triple Prueba de Velocidad. Con el primer panel, la concursante ha sido muy rápida y lo ha resuelto sin problemas: “Te montas en dirección contraria”, ha dicho con tranquilidad.

Además, parece que Adri y Jano no han estado muy espabilados en esta prueba, porque a pesar de que su compañera ha tardado más esta segunda vez en darle al pulsador, ¡ha vuelto a ser la primera! Y lo mejor: lo ha acertado. “Eugenia, estás en una posición muy ventajosa”, le ha recordado Jorge Fernández sobre la importancia de conseguir el tercer panel.

Finalmente, en el último hemos tenido un pequeño susto, Eugenia ha pulsado el botón, pero ha fallado en una palabra y, aunque sus compañeros podrían haber estado más rápidos y quitarla el turno, no han estado muy atentos: “Uy, Adri y Jano han estado a por uvas”, ha dicho el presentador.

Sin embargo, a Eugenia no le ha podido venir mejor, porque ha podido darle de nuevo al pulsador y, esta vez sí, resolver el panel correctamente. Así que, ¡misión cumplida! La concursante ha resuelto los tres y se ha llevado una gran cifra: “¡Tienes 600 y tienes una ola!”, le ha felicitado emocionado el presentador. ¡Eugenia ha logrado algo que no ocurre demasiado, no te pierdas el vídeo!

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