El hermano de Adolfo Suárez reivindica su legado y lamenta el trato que recibió: “La gente no ha sido justa”

El hermano de Adolfo Suárez ha hablado sobre la figura del expresidente y la manera en la que España ha valorado su legado. Durante su intervención, ha recordado su papel político y ha reflexionado sobre el reconocimiento que recibió a lo largo de los años.

En Y ahora Sonsoles, Ricardo Suárez ha mostrado su decepción por el trato dispensado al que fuera presidente del Gobierno: “La gente no ha sido justa”. Una reflexión con la que reivindica la importancia de Suárez y su contribución a la historia reciente de España.

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