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Y AHORA SONSOLES
El hermano de Adolfo Suárez reivindica su legado y lamenta el trato que recibió: “La gente no ha sido justa”
Ricardo Suárez recuerda la figura del expresidente y reflexiona sobre el reconocimiento que recibió por su papel durante uno de los periodos decisivos de la historia de España.
El hermano de Adolfo Suárez ha hablado sobre la figura del expresidente y la manera en la que España ha valorado su legado. Durante su intervención, ha recordado su papel político y ha reflexionado sobre el reconocimiento que recibió a lo largo de los años.
En Y ahora Sonsoles, Ricardo Suárez ha mostrado su decepción por el trato dispensado al que fuera presidente del Gobierno: “La gente no ha sido justa”. Una reflexión con la que reivindica la importancia de Suárez y su contribución a la historia reciente de España.
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