El secreto aterriza en septiembre con una historia marcada por conflictos familiares

El secreto se estrenará el 6 de septiembre en Antena 3, incorporándose a la oferta de ficción turca de la cadena. La serie llegará con una trama cargada de secretos, relaciones familiares y conflictos que condicionarán la vida de sus protagonistas.

Con su estreno ya fijado, El secreto se prepara para presentar a sus personajes y descubrir las historias que marcarán sus primeros capítulos. El secreto podrá verse desde el 6 de septiembre en Antena 3.

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