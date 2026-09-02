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Si eres fan de Una nueva vida, hay tres razones por las que El secreto te puede enganchar

EL SECRETO

El secreto aterriza en septiembre con una historia marcada por conflictos familiares

La nueva apuesta turca de Antena 3 ya tiene fecha para su llegada a la televisión: los espectadores podrán descubrir su historia a partir del próximo 6 de septiembre.

El secreto se estrenará el 6 de septiembre en Antena 3, incorporándose a la oferta de ficción turca de la cadena. La serie llegará con una trama cargada de secretos, relaciones familiares y conflictos que condicionarán la vida de sus protagonistas.

Con su estreno ya fijado, El secreto se prepara para presentar a sus personajes y descubrir las historias que marcarán sus primeros capítulos. El secreto podrá verse desde el 6 de septiembre en Antena 3.

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