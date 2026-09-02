Lucas González reaparece tras reconstruirse la nariz y muestra por primera vez su nuevo rostro

Lucas González ha reaparecido cenando junto a su mujer, María José, tras someterse a una nueva operación de nariz en Turquía. Aunque todavía lleva las gasas del postoperatorio y respira por la boca, no presenta hematomas.

En Y ahora Sonsoles han mostrado las primeras imágenes del cantante tras la intervención. Aunque aún habrá que esperar para conocer el resultado definitivo, ya se aprecia el tabique recto, los orificios parejos y el cartílago reconstruido, un resultado con el que Lucas parece estar muy satisfecho.

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