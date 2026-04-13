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LA RULETA
Laura Moure nos cuenta cómo se enteró de su embarazo: “Fue en Nochebuena”
La presentadora de La ruleta de la suerte se sincera sobre su experiencia personal y explica por qué decidió esperar antes de hacer pública una noticia tan importante.
Laura Moure ha compartido en una entrevista uno de los momentos más íntimos de su vida: su embarazo. La presentadora de La ruleta de la suerte nos ha hablado de cómo se enteró y de cómo está viviendo este feliz momento.
Moure también nos desvela cómo se ha vivido dentro del equipo del programa la feliz noticia.