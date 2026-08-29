Giro en el caso de Cullera: se desvelan las claves tras la muerte del matrimonio en el jacuzzi

El trágico suceso ocurrido en una vivienda de Cullera que conmocionó al país ha sumado nuevas e impactantes claves en Y ahora Sonsoles. El programa de Antena 3 ha abordado en detalle la última hora sobre el fallecimiento del matrimonio irlandés hallado sin vida por sus propios hijos en el interior de un jacuzzi.

Tras descartarse la intervención de terceras personas, los análisis y las autopsias apuntan de manera concluyente a la teoría de un desgarrador doble accidente desencadenado en cuestión de instantes. Una secuencia trágica e imprevista en la que uno de los cónyuges habría sufrido un percance mortal, provocando la desesperada e infructuosa reacción del otro por salvarle la vida, convirtiendo la instalación de hidromasaje en una trampa mortal.

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