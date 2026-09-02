Un misterioso quinto coach y las tarjetas rojas revolucionan las reglas del talent musical

La Voz regresará con una gran sorpresa: por primera vez, un quinto coach aparecerá durante las Batallas. Este artista todavía desconocido podrá cambiar el destino de los talents y formar su propio equipo para luchar por la victoria.

Además, vuelven a La Voz los duelos uno contra uno y los robos, aunque los coaches contarán con una nueva arma: las tarjetas rojas, que servirán como pase directo a la siguiente fase. También regresarán los Bloqueos, Superbloqueos, Megabloqueos y el Botón del Arrepentimiento.

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