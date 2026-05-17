Se para el tiempo en La Voz Kids: una talent logra el pleno más impactante de la historia del programa

Hay momentos en los que la música trasciende la pantalla, y lo vivido en la última gala de La Voz Kids ha sido, sin duda, uno de ellos. Nada más entonar las primeras notas, la joven talent ha demostrado un control vocal y una sensibilidad tan impropios de su edad que ha dejado a los coaches paralizados. La reacción ha sido histórica: los cuatro coaches no han podido esperar ni diez segundos para girar sus sillas, protagonizando el pleno más rápido e impactante que se recuerda en la trayectoria del concurso.

La atmósfera en el plató se ha transformado por completo, con un público entregado y un jurado que, por una vez, se ha quedado sin palabras antes de empezar la habitual "batalla" por llevarse a la concursante a su equipo. Los coaches han coincidido en que lo presenciado no ha sido una simple audición, sino una exhibición de puro talento que "ha parado el tiempo". Esta pequeña artista no solo ha conseguido que las cuatro sillas se dieran la vuelta, sino que se postula desde ya como el gran rival a batir y una de las voces más memorables de todas las ediciones de La Voz Kids.