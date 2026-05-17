Cristina Castaño se corona en Tu cara me suena: su primer y merecido triunfo en una gala de infarto

La decimotercera edición de Tu cara me suena ya tiene una nueva reina. Cristina Castaño ha conseguido alzarse con su primera victoria en una gala donde el nivel ha estado rozando la excelencia en cada actuación. La intérprete, que venía rozando el éxito en semanas anteriores, ha logrado finalmente convencer de forma unánime tanto al jurado como al público, demostrando una versatilidad vocal y una presencia escénica que han dejado a todos boquiabiertos.

La victoria no ha sido fácil. En una gala muy reñida, los marcadores han estado bailando hasta el último momento debido al alto nivel de los concursantes. Sin embargo, la precisión con la que Cristina ha captado los matices del artista imitado y su entrega absoluta en la puesta en escena han marcado la diferencia necesaria para llevarse los 12 puntos. Visiblemente emocionada, la actriz ha celebrado este primer triunfo como un reconocimiento a su esfuerzo y dedicación, consolidándose como una de las aspirantes más fuertes para llegar a la gran final del concurso.