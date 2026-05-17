Jesulín de Ubrique revoluciona Tu cara me suena al ritmo de 'Torero' de Chayanne

La última gala de Tu cara me suena ha dejado un momento para el recuerdo con la participación de Jesulín de Ubrique. En un despliegue de valentía y sentido del espectáculo, el extorero se ha enfrentado al desafío de imitar a uno de los grandes iconos del pop latino: Chayanne. Con el tema 'Torero', Jesulín ha sabido jugar con la ironía de la letra para conectar de inmediato con el público, derrochando una energía que ha sorprendido a los propios miembros del jurado.

Más allá de la precisión técnica, lo que ha brillado en su actuación ha sido su capacidad para divertirse y hacer disfrutar a la audiencia. Ataviado con el look característico del artista puertorriqueño, Jesulín ha defendido la coreografía con soltura, demostrando que se siente cómodo en el papel de showman. Esta incursión musical confirma que el de Ubrique es uno de los concursantes más versátiles de la edición, capaz de reírse de sí mismo y de regalar un número lleno de ritmo.