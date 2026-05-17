Desvelado el gran secreto de David en Pasapalabra: así se prepara el concursante un de las pruebas más complicadas

El paso de David por el plató de Pasapalabra no está dejando indiferente a nadie, especialmente por su eficacia en la prueba ¿Dónde Están?. Ante la curiosidad de Roberto Leal y de los propios invitados, el concursante ha decidido compartir el secreto que se esconde tras su capacidad para memorizar las nueve palabras del panel en tiempo récord. Lo que parecía un don innato ha resultado ser una estrategia meticulosamente diseñada que le permite mantener la calma bajo presión.

David ha confesado que su técnica no se basa en la memoria visual pura, sino en un sistema de asociaciones y un orden mental específico que aplica antes de empezar a jugar. Esta revelación ha sorprendido al equipo, ya que demuestra que, más allá de la intuición, el éxito en el concurso requiere de una preparación analítica constante. Con este secreto al descubierto, David no solo consolida su posición como un rival a batir, sino que ofrece a la audiencia una nueva perspectiva sobre cómo se fraguan las grandes victorias en el camino hacia el ansiado bote.