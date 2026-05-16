El K-pop conquista Tu cara me suena: María Parrado desata la locura con 'Golden'

La gala de Tu cara me suena ha vivido uno de sus momentos más vibrantes y visualmente impactantes gracias a la incursión en el universo K-pop. María Parrado se ha metido en la piel de una las integrantes de Huntr/x, asumiendo el reto de replicar una de las disciplinas más exigentes del panorama musical actual. La actuación ha sido un despliegue de sincronización milimétrica, donde la complejidad de la coreografía no ha impedido que ambas brillaran con una ejecución vocal perfecta.

La reacción del jurado y del público ha sido unánime ante la capacidad de la artista para mimetizarse con la estética y el carisma propio de los grupos coreanos. Con un vestuario rompedor y una puesta en escena de alto nivel, la dupla ha logrado trasladar la esencia del género al escenario español. Esta actuación no solo consolida la versatilidad de María Parrado en esta edición, sino que destaca su talento para firmar uno de los números más explosivos y comentados de la noche en redes sociales.