El desgarrador testimonio de Deisi tras perder a su hijo por hantavirus: "No sabemos cómo se contagió"

En una emotiva conexión con Y ahora Sonsoles, Deisi ha compartido el dolor por la pérdida de su hijo, víctima de esta enfermedad transmitida generalmente por roedores. La madre ha explicado con gran entereza que no saben dónde ni cuándo se contagió, aunque pone el foco fue una zona de campo. La rapidez con la que actuó el virus y la dificultad para detectar el momento exacto del contacto han dejado a la familia con una profunda sensación de desconcierto.

El programa ha aprovechado este durísimo relato para informar sobre los riesgos y síntomas del hantavirus, una patología que, aunque poco frecuente, presenta una alta tasa de letalidad. El caso ha generado una gran preocupación social, mientras Deisi insiste en la necesidad de extremar las precauciones en entornos naturales para evitar que otras familias pasen por el mismo calvario. Su testimonio sirve como una advertencia urgente sobre la importancia de la prevención y la detección temprana ante enfermedades de origen silvestre.