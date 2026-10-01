Karlos Arguiñano desata las risas junto a su hermana Eva con dos chistes "de bares"

La cocina de Karlos Arguiñano ha recibido a Eva Arguiñano para preparar una deliciosa tarta de tres leches. Entre los diferentes pasos de la receta, el chef ha encontrado tiempo para poner su habitual toque de humor.

Primero, Karlos ha contado un chiste de bares que encajaba con la elaboración que estaban preparando. Sin embargo, no se ha conformado con uno y poco después ha sorprendido a su hermana con un segundo chiste todavía más divertido en su Cocina abierta.