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Iván Espinosa de los Monteros analiza la crisis de la vivienda: “España ha sido un país de propietarios”

LA MESA

Iván Espinosa de los Monteros señala la falta de oferta como clave de la crisis de la vivienda en España

El empresario y exdiputado aborda en La Mesa las dificultades para acceder a una vivienda y sostiene que aumentar la oferta permitiría afrontar el problema con mayor facilidad.

Espinosa de los Monteros ha analizado junto a Cristina Pardo en La Mesa la crisis de la vivienda en España. Durante su intervención, ha recordado que tradicionalmente el país ha estado marcado por la propiedad y que el alquiler se reservaba a situaciones más puntuales.

El exdiputado ha puesto especialmente el foco en la falta de oferta como uno de los problemas actuales para acceder a una vivienda. Además, ha asegurado que, con "voluntad política", sería mucho más sencillo abordar esta situación.

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