Iván Espinosa de los Monteros señala la falta de oferta como clave de la crisis de la vivienda en España

Espinosa de los Monteros ha analizado junto a Cristina Pardo en La Mesa la crisis de la vivienda en España. Durante su intervención, ha recordado que tradicionalmente el país ha estado marcado por la propiedad y que el alquiler se reservaba a situaciones más puntuales.

El exdiputado ha puesto especialmente el foco en la falta de oferta como uno de los problemas actuales para acceder a una vivienda. Además, ha asegurado que, con "voluntad política", sería mucho más sencillo abordar esta situación.