Dani Tatay desvela si Andrés ha olvidado a Begoña antes de casarse con Valentina en Sueños de libertad

Andrés y Valentina están a punto de darse el sí, quiero tras superar numerosas dudas y obstáculos. Dani Tatay asegura que su personaje apuesta por un futuro junto a la secretaria porque está muy enamorado de ella y sabe que su historia con Begoña es imposible, al menos por ahora.

Sin embargo, el pasado sigue muy presente. El actor confirma que Andrés nunca olvidará a Begoña y siempre la querrá, aunque ahora tenga a Valentina tanto en la cabeza como en el corazón. Su próximo paso será afrontar el camino hacia el altar en Sueños de libertad.