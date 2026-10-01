David Bisbal prepara una gira fiel a su estilo y revela el curioso secreto de su vestuario en El Hormiguero

La música de los años 70 y 80 protagoniza el nuevo disco de David Bisbal, pero eso no significa que sus directos vayan a ser más clásicos. El artista asegura en El Hormiguero que pretende mantener la intensidad que siempre le ha caracterizado.

Para poder seguir haciendo movimientos tan reconocibles como la vuelta o la patada, el almeriense ha pensado hasta en su vestuario. Bisbal ha contado que ha pedido unos pantalones de traje elásticos que le permitan moverse con libertad durante sus actuaciones.