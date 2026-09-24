Emilio Gutiérrez Caba recupera su piso tras más de cuatro años de batalla judicial con su expareja

Después de más de cuatro años de disputa, Mónica ha dejado el piso en el que llevaba viviendo veinte años. La expareja de Emilio Gutiérrez Caba defendía que el actor se lo había regalado mediante un acuerdo verbal.

Por su parte, el intérprete asegura que recuperar la vivienda no supone una victoria sobre nadie y destaca el alivio de terminar con el conflicto. Mónica tampoco se muestra satisfecha y sostiene que pagó todo lo que hay en la casa, según cuentan en Y ahora Sonsoles.