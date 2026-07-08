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UNA NUEVA VIDA
Suna despierta en el hospital y toma una decisión desesperada tras conocer toda la verdad
El despertar de Suna tras el tiroteo da un giro dramático cuando Seyran le revela una noticia inesperada que la deja completamente fuera de sí.
Suna recupera la conciencia después de la operación y asegura que quiere divorciarse de Abidin. Sin embargo, su reacción cambia por completo cuando Seyran le confirma que está embarazada y espera un hijo suyo.
Desbordada por la noticia, Suna rechaza el embarazo y pide que llamen a un médico de inmediato. Esme intenta hacerla recapacitar y le recuerda que ese bebé representa la esperanza de la familia tras la dolorosa pérdida que acaban de sufrir en Una nueva vida.
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