Suna despierta en el hospital y toma una decisión desesperada tras conocer toda la verdad

Suna recupera la conciencia después de la operación y asegura que quiere divorciarse de Abidin. Sin embargo, su reacción cambia por completo cuando Seyran le confirma que está embarazada y espera un hijo suyo.

Desbordada por la noticia, Suna rechaza el embarazo y pide que llamen a un médico de inmediato. Esme intenta hacerla recapacitar y le recuerda que ese bebé representa la esperanza de la familia tras la dolorosa pérdida que acaban de sufrir en Una nueva vida.

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