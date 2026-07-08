Los Korhan abandonan la mansión entre lágrimas tras el sacrificio de Halis para salvar a la familia

Los Korhan recorren por última vez las estancias de la mansión después de que Halis decidiera entregarla para poner fin al conflicto entre familias. La despedida está marcada por la emoción y los recuerdos de todo lo vivido entre esas paredes.

Antes de marcharse, cada miembro de la familia revive momentos importantes ligados a la casa que ha sido su hogar durante años. El adiós simboliza el cierre de una etapa decisiva para los Korhan y el inicio de un nuevo camino en Una nueva vida.

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