Seyran acorrala a Çiçek con un arma y un disparo accidental cambia el rumbo de su venganza

Seyran irrumpe armada en la mansión decidida a hacer pagar a Çiçek el sufrimiento de su madre. Mientras amenaza también a Abidin y Karam, Ferit y Kazim llegan para impedir que la situación desemboque en una tragedia.

Pese a los intentos de Ferit y Kazim por convencerla de que baje el arma, Seyran se niega a marcharse. Durante el forcejeo, la pistola se dispara de forma accidental y la bala roza la mano de Çiçek, dejando a todos conmocionados en Una nueva vida.

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