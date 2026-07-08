Halis sacrifica el mayor símbolo de los Korhan para poner fin a la guerra entre familias

Halis Korhan anuncia que entregará la mansión a sus enemigos con el objetivo de frenar el conflicto que ha dejado a varios miembros de la familia gravemente afectados. La noticia deja a los Korhan completamente conmocionados en Una nueva vida.

La renuncia supone uno de los mayores sacrificios del patriarca, decidido a priorizar la seguridad de su familia por encima de su legado. La mansión deja de pertenecer a los Korhan en un giro decisivo para la historia.

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