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UNA NUEVA VIDA
Şefika defiende a los Korhan ante Çiçek antes de dejar la mansión
La cocinera rechaza la propuesta de los nuevos dueños de la mansión y reivindica el vínculo que mantiene con los Korhan en una emotiva despedida cargada de reproches.
Şefika y Ayşen preparan su marcha de la mansión cuando Karam y Çiçek intentan impedir que se lleven sus pertenencias. Poco después, Çiçek les ofrece quedarse al servicio de la nueva familia, pero ambas rechazan la propuesta.
La cocinera recuerda a Çiçek que los Korhan siempre las trataron como parte de la familia y reprocha que desconozca la vida y el sufrimiento de Abidin. Sin respuesta ante sus palabras, Çiçek ordena continuar con la mudanza mientras Şefika y Ayşen abandonan la mansión en Una nueva vida.
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