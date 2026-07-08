Şefika defiende a los Korhan ante Çiçek antes de dejar la mansión

Şefika y Ayşen preparan su marcha de la mansión cuando Karam y Çiçek intentan impedir que se lleven sus pertenencias. Poco después, Çiçek les ofrece quedarse al servicio de la nueva familia, pero ambas rechazan la propuesta.

La cocinera recuerda a Çiçek que los Korhan siempre las trataron como parte de la familia y reprocha que desconozca la vida y el sufrimiento de Abidin. Sin respuesta ante sus palabras, Çiçek ordena continuar con la mudanza mientras Şefika y Ayşen abandonan la mansión en Una nueva vida.

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