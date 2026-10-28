Salva Reina deja sin palabras a Roberto Leal en Pasapalabra al acertar lo que iba a pasar con David

Las bromas de Salva Reina sobre sus habilidades como "brujito" han terminado convirtiéndose en uno de los momentos más curiosos de Pasapalabra. Durante ¿Dónde Están?, Roberto Leal ha propuesto dos opciones relacionadas con viajes en el tiempo: pasado y futuro.

Moisés ha elegido el pasado y ha completado su panel, relacionado con un concierto de 1980. Después, Salva ha anticipado lo que ocurriría con David en el equipo naranja. Su predicción se ha cumplido en una prueba dedicada a sinónimos de futuro, dejando a Roberto Leal completamente sorprendido.