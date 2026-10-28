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El ataque de risa de Salva Reina por su inglés en Pasapalabra: “Creía que lo estaba diciendo bien”

El ataque de risa de Salva Reina por su inglés en Pasapalabra: “Creía que lo estaba diciendo bien”

PASAPALABRA

Salva Reina revoluciona La Pista de Pasapalabra con su peculiar versión de Freed from Desire: ¡pleno entre carcajadas!

El actor ha sorprendido a Roberto Leal con una interpretación improvisada del éxito de Gala. Su pronunciación en inglés ha provocado las risas de todo el plató.

Alberto Mendo
Alberto Mendo
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La Pista ha vivido uno de sus momentos más divertidos gracias a Salva Reina. El invitado de Pasapalabra ha reconocido Freed from Desire, pero su intento de cantar la canción se ha convertido en un espectáculo de pronunciaciones improvisadas que ha desatado las carcajadas.

Roberto Leal le ha pedido que dijera al menos una palabra para dar por válida su respuesta. Finalmente, el actor ha conseguido hacerse entender con "desire" y llevarse el pleno. Lo mejor ha llegado después, cuando Salva ha terminado riéndose de su propio inglés.

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