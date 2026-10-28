Salva Reina revoluciona La Pista de Pasapalabra con su peculiar versión de Freed from Desire: ¡pleno entre carcajadas!

La Pista ha vivido uno de sus momentos más divertidos gracias a Salva Reina. El invitado de Pasapalabra ha reconocido Freed from Desire, pero su intento de cantar la canción se ha convertido en un espectáculo de pronunciaciones improvisadas que ha desatado las carcajadas.

Roberto Leal le ha pedido que dijera al menos una palabra para dar por válida su respuesta. Finalmente, el actor ha conseguido hacerse entender con "desire" y llevarse el pleno. Lo mejor ha llegado después, cuando Salva ha terminado riéndose de su propio inglés.