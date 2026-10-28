Un error en la letra L complica a Moisés en Pasapalabra: tres oportunidades para ganar a David en AlaZ

La igualdad ha marcado el duelo entre David y Moisés en AlaZ. El barcelonés ha decidido plantarse con 21 aciertos, aprovechando que su rival arrastraba un error cometido durante la primera ronda. El tropiezo de Moisés ha llegado con la letra L, al confundir la palabra que buscaba Roberto Leal.

Con David fuera de juego, toda la presión ha recaído sobre el riojano. Moisés ha conseguido alcanzar los 21 aciertos, pero el fallo le obligaba a sumar uno más para ganar. Con solo tres letras pendientes, se ha enfrentado a un desenlace de máxima tensión en Pasapalabra.