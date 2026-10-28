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PASAPALABRA
Moisés cambia de voz en Pasapalabra y deja a Roberto Leal impresionado con su versión de Karina
El concursante riojano ha recurrido al falsete para interpretar El baúl de los recuerdos en La Pista, protagonizando un divertido momento que ha sorprendido a todos.
La música ha vuelto a sacar el lado más divertido de Moisés en Pasapalabra. Aunque la canción era de 1969, el concursante no ha logrado identificarla con la primera pista y ha pensado inicialmente en temas en inglés. David tampoco ha dado con la respuesta y ha apostado por Cantando bajo la lluvia.
Tras escuchar más música, Moisés ha reconocido El baúl de los recuerdos y ha decidido imitar a Karina cantando en falsete. Su interpretación ha provocado risas y admiración en el plató, mientras Roberto Leal ha valorado su actuación con un entusiasta "¡Sobresaliente!".