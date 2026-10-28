Moisés cambia de voz en Pasapalabra y deja a Roberto Leal impresionado con su versión de Karina

La música ha vuelto a sacar el lado más divertido de Moisés en Pasapalabra. Aunque la canción era de 1969, el concursante no ha logrado identificarla con la primera pista y ha pensado inicialmente en temas en inglés. David tampoco ha dado con la respuesta y ha apostado por Cantando bajo la lluvia.

Tras escuchar más música, Moisés ha reconocido El baúl de los recuerdos y ha decidido imitar a Karina cantando en falsete. Su interpretación ha provocado risas y admiración en el plató, mientras Roberto Leal ha valorado su actuación con un entusiasta "¡Sobresaliente!".