Berrak da un giro inesperado a su matrimonio con Serhat en El secreto y deja a toda la familia en shock

Serhat ha decidido dejar de ocultar la verdad a sus hijas después de los últimos acontecimientos en El Secreto. Con ayuda de la psicóloga familiar, ha reunido a Ilkim y Hayal para explicarles por qué quiere separarse de Berrak. Sin embargo, su primera revelación las ha dejado desconcertadas: tienen otra hermana.

Cuando estaba a punto de contarles que se trata de Kader, Berrak ha irrumpido con una noticia sorprendente: asegura que está embarazada. Su anuncio ha paralizado la conversación y ha abierto una gran incógnita sobre si dice la verdad o intenta evitar el divorcio.