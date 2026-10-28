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EL SECRETO
El sacrificio de Cihan por Serhat en El Secreto: asume la agresión a Tibet y le suplica que guarde silencio
El hermano del empresario se declara culpable ante la policía para evitar que Serhat entre en prisión. Sin embargo, su decisión despierta dudas sobre sus verdaderas intenciones.
La agresión a Tibet ha llevado a Cihan a tomar una decisión inesperada en El Secreto. El hombre se ha entregado a la policía y ha asumido la responsabilidad de lo ocurrido para proteger a Serhat, que ha acudido al calabozo dispuesto a confesar la verdad.
Durante su encuentro, Cihan le ha suplicado que no lo haga y le ha recordado que sus hijas necesitan tenerlo cerca. Incluso ha asegurado que Azra puede arreglárselas sin él. Aunque presenta su decisión como un sacrificio fraternal, queda la incógnita de si esconde algún otro propósito.