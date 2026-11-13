Las risas se apoderan de La Voz: Mika confunde El toro guapo con los sonidos de Melendi en el baño

Vanesa Martín ha dado comienzo al juego de la canción escacharrada, en el que cada coach debía repetir una melodía para que el siguiente intentara reconocerla en este divertido juego entre los coaches de La Voz. Lola Índigo ha identificado rápidamente El toro guapo, de El Fary, antes de pasar el turno a Pablo López.

La canción ha llegado después a Melendi, que ha retado a Mika a adivinarla. Sin embargo, el cantante no ha conseguido reconocer el tema y ha provocado las risas con su peculiar interpretación: "Eso no es una canción, es Melendi por la mañana yendo al baño".