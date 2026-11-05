Revilla cambia su pronóstico para las elecciones del 29-N y advierte de un posible Gobierno de Feijóo y Abascal

Miguel Ángel Revilla ha compartido con Pablo Motos en El Hormiguero su visión sobre el escenario electoral del 29 de noviembre. Tras mostrar su apoyo a las víctimas del accidente de Urda, ha asegurado que la tragedia ha cambiado sus expectativas sobre Pedro Sánchez.

Aunque considera que el PSOE no sufrirá una derrota tan contundente como apuntan algunas encuestas, cree que Sánchez no ganará. Además, ha expresado su preocupación ante la posibilidad de que Alberto Núñez Feijóo necesite el apoyo de Vox para gobernar, con Santiago Abascal como vicepresidente.