De Ella Baila Sola a su gira en solitario: Marilia celebra tres décadas de música y anuncia un concierto especial en Madrid

Una trayectoria de tres décadas ha llevado a Marilia a recorrer numerosos escenarios sin perder la cercanía con sus seguidores. Durante su visita a Pasapalabra, la artista ha repasado su carrera desde sus inicios con Ella Baila Sola hasta la actualidad.

La cantante ha explicado que su gira de aniversario combina grandes conciertos con actuaciones íntimas en pueblos y edificios del Patrimonio Nacional. Una experiencia que le ha permitido disfrutar del público de cerca. Además, ha adelantado que seguirá de gira el próximo año y que este mes actuará en la sala Galileo Galilei de Madrid.