David se lleva una inesperada victoria en La Pista de Pasapalabra tras el despiste musical de Moisés

Un conocido tema de Ricky Martin ha puesto en apuros a David y Moisés en Pasapalabra. Ninguno ha conseguido identificar Shake Your Bon-Bon tras escuchar dos fragmentos, y el riojano incluso ha confundido al cantante con Enrique Iglesias.

La situación ha provocado las bromas de Roberto Leal, que ha asegurado que Ricky Martin sigue el concurso y hasta graba los programas en VHS. Finalmente, el presentador ha dado el título traducido al español y David ha sido el más rápido en pulsar, consiguiendo dos segundos extra en La Pista.