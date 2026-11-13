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PASAPALABRA
David se lleva una inesperada victoria en La Pista de Pasapalabra tras el despiste musical de Moisés
Los dos concursantes han tenido dificultades para reconocer un éxito de Ricky Martin, pero una pista definitiva de Roberto Leal ha permitido al barcelonés imponerse por velocidad.
Un conocido tema de Ricky Martin ha puesto en apuros a David y Moisés en Pasapalabra. Ninguno ha conseguido identificar Shake Your Bon-Bon tras escuchar dos fragmentos, y el riojano incluso ha confundido al cantante con Enrique Iglesias.
La situación ha provocado las bromas de Roberto Leal, que ha asegurado que Ricky Martin sigue el concurso y hasta graba los programas en VHS. Finalmente, el presentador ha dado el título traducido al español y David ha sido el más rápido en pulsar, consiguiendo dos segundos extra en La Pista.