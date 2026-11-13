María se enfrenta a Toscano tras la muerte de Claudia y recibe una promesa inesperada en Entre tierras

El dolor por la pérdida de Claudia ha dejado a María completamente desolada. Tras conocer los resultados de la autopsia, la señora Cervantes descarga su frustración contra Toscano y reconoce que, aunque antes también tenía problemas, al menos contaba con el apoyo de Claudia.

Sin embargo, la conversación da un giro inesperado cuando el capataz admite que Varela actuó mal con la cosecha y promete advertirla si vuelve a intentar perjudicarla. María agradece su sinceridad y ambos se despiden con un apretón de manos que la deja pensativa en Entre tierras.