Publicidad
LA RULETA DE LA SUERTE
Daniel se lleva 2.175 euros en La Ruleta de la Suerte gracias a una última tirada decisiva
El concursante ha conseguido hacerse con el bote de La Ruleta de la Suerte en un momento clave, llevándose un premio de 2.175 euros tras una jugada decisiva.
La emoción se ha disparado en La Ruleta de la Suerte cuando Daniel ha logrado llevarse el bote de 2.175 euros. El concursante ha conseguido triunfar gracias a una última tirada que ha resultado determinante.
Con el premio en juego, Daniel ha protagonizado uno de los momentos destacados del programa, demostrando que una sola tirada puede cambiar el resultado de la partida.