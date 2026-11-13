Daniel se lleva 2.175 euros en La Ruleta de la Suerte gracias a una última tirada decisiva

La emoción se ha disparado en La Ruleta de la Suerte cuando Daniel ha logrado llevarse el bote de 2.175 euros. El concursante ha conseguido triunfar gracias a una última tirada que ha resultado determinante.

Con el premio en juego, Daniel ha protagonizado uno de los momentos destacados del programa, demostrando que una sola tirada puede cambiar el resultado de la partida.