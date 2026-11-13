David empata con Moisés en Pasapalabra y el bote de 1,27 millones sigue sin dueño

La tensión se ha mantenido hasta el final en AlaZ. David y Moisés han completado su primera vuelta con 21 aciertos cada uno, dejando el duelo completamente abierto y cuatro letras pendientes por resolver.

El riojano ha tomado la iniciativa al acertar "mariscal" y "pisatario", plantándose con 23 respuestas correctas. David necesitaba igualar esa marca para evitar la derrota y, con una gran sangre fría, ha conseguido resolver "garullo" y "estante" en su último turno. Un empate de altura que deja sin dueño el bote de 1.270.000 euros.