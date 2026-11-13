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PASAPALABRA
David empata con Moisés en Pasapalabra y el bote de 1,27 millones sigue sin dueño
Los concursantes han protagonizado un enfrentamiento de máxima igualdad por el bote de 1.270.000 euros, con un desenlace emocionante que se ha decidido en el último turno de David.
La tensión se ha mantenido hasta el final en AlaZ. David y Moisés han completado su primera vuelta con 21 aciertos cada uno, dejando el duelo completamente abierto y cuatro letras pendientes por resolver.
El riojano ha tomado la iniciativa al acertar "mariscal" y "pisatario", plantándose con 23 respuestas correctas. David necesitaba igualar esa marca para evitar la derrota y, con una gran sangre fría, ha conseguido resolver "garullo" y "estante" en su último turno. Un empate de altura que deja sin dueño el bote de 1.270.000 euros.