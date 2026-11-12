Feijóo anuncia en El Hormiguero sus medidas de vivienda: un millón de casas y tres leyes en sus primeros 100 días

Alberto Núñez Feijóo ha explicado en El Hormiguero sus planes en materia de vivienda de cara a las próximas elecciones. El candidato del PP ha anunciado que derogará los decretos Maricarmen si alcanza la Presidencia del Gobierno.

Durante la entrevista, Feijóo ha criticado la gestión del Ejecutivo, asegurando que sus medidas han provocado un aumento de los precios y una reducción de la oferta. Además, se ha comprometido a construir un millón de viviendas y aprobar tres iniciativas en sus primeros cien días: una ley antiokupas, una ley de suelo y una modificación de la ley de propiedad horizontal.