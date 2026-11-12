Fernando Tejero rompe su silencio sobre su enfrentamiento con Macarena Gómez y explica su polémico comentario

La polémica entre Fernando Tejero y Macarena Gómez continúa dando que hablar. Todo comenzó cuando la actriz aseguró que la edad no supone un obstáculo para las mujeres en la industria cinematográfica y que no se les exige más que a los hombres.

Sus palabras provocaron la reacción de Tejero, que las calificó de "muy fuerte" y "vergonzoso" en redes sociales. Ahora, el intérprete ha explicado en Y ahora Sonsoles que simplemente respondió a otro comentario, como hace habitualmente cuando considera que algo no está bien. Un enfrentamiento que ha dividido las opiniones dentro del gremio.