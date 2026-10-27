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COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
La receta de rollitos de pollo con bacon de Arguiñano para sorprender en casa
El cocinero prepara una propuesta que combina pollo, bacon y una sabrosa salsa de pimientos del piquillo, una alternativa para disfrutar de un plato diferente en familia.
Joseba Arguiñano ha tomado las riendas de Cocina abierta de Karlos Arguiñano para elaborar ocho rollitos con pechuga de pollo, bacon ahumado, calabacín y champiñones portobello. Tras condimentarlos con ajo, cebolla y pimentón, los hornea a 200 grados durante 12-15 minutos.
La salsa se prepara salteando diez pimientos del piquillo, añadiendo nata y dejando reducir la mezcla antes de triturarla. Cada ración se sirve con dos rollitos sobre una cama de salsa. Como consejo final, Joseba recomienda girar ligeramente los palillos antes de retirarlos para facilitar su extracción.