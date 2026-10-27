Las lágrimas de Idelmo al conocer a su hijo Carlos después de 40 años separados: un reencuentro lleno de emoción

Carlos descubrió que era adoptado durante una discusión con su madre adoptiva. Tras años intentando encontrar a su familia biológica, consiguió localizar a un primo gracias a la aplicación MyHeritage. Aquella pista le permitió llegar hasta Idelmo, su padre, y confirmar su parentesco mediante una prueba de ADN.

Después de 40 años separados, ambos han visitado juntos el plató de Y ahora Sonsoles. Aunque reconocen que verse cara a cara resultó extraño, el encuentro les transmitió una paz inesperada. Idelmo no ha podido contener las lágrimas al recordar cómo se hizo realidad su deseo de conocer a Carlos.